Ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında imalı paylaşım yaptığını düşündüğü Rachel Araz Kiresepi‘yi Instagram’da takip etmeyi bıraktı.

Burcu Esmersoy’un eski nişanlısı olarak bilinen Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz, geçtiğimiz günlerde çok yoğun ve üst üste çekimlerinin olduğunu paylaşmıştı.

Bunun üzerine Burcu Esmersoy da tiye alarak“Her günüm aşırı yoğun ama başkaları gibi abartarak pazarlamayı sanırım beceremiyorum…” diyerek imalı bir paylaşımda bulunmuştu.

Esmersoy, bu kez de Rachel Araz’ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Araz ise; Esmersoy’u hala takip ediyor. Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde Rachel Araz’ın kendisinin dedikodusunu çocuklarının okul kapılarında yaptığı idda edildi.