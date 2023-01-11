Güzelliğiyle dikkat çeken 46 yaşındaki sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, 1998 yılında bir dergi çekiminde verdiği pozu paylaşarak kendini tiye aldı. O yıllarda kısa ve kahverengi saçlı olan Esmersoy, paylaştığı fotoğraflara “Alın size buraya bunu bırakıyorum. Akşamımız şenlensin.” dedi.

Burcu Esmersoy, ”Yanaklar falan bak etli etli maşallah. Bir Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio havası var. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz masum ve manasız suratımda asılı kalmışlar. Ama taktım bu meseleyi de çözüyorum yavaştan.” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir: