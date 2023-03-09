Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sıkça gündeme gelen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 1.5 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Nazım Akmandil ile ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

İtalya’da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğün için otel engeline takılmış, “Otel dolu. Bize ‘2023’te görüşelim’ diye mail attılar. Biz de ‘Biri düğününü iptal ederse bize haber verin’ dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum” şeklinde açıklama yapmıştı.

Çıkan haberlere göre, Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çifti, 1 Nisan’da İtalya-Portofino’da nikah masasına oturacak.

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