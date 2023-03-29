6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Burcu Esmersoy, Ankara’da bir ev kiralayarak depremzede bir aileyi o eve yerleştirdi.

Esmersoy, konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Artık onlar da benim ailem. Büyük felaketi Hatay’da yaşadılar, yıkılan evlerinden kurtulduktan sonra geldikleri Ankara’da yerleştirildikleri otelden 15 Şubat itibarıyla çıktılar. Ama artık her şey yoluna girdi. D. okula yerleştirildi, A. online eğitimine devam ediyor, N. de artık iyi. Onlar yeni evlerinde huzurla ilk uykularını uyumadan benim için hayat çok paylaşılacak bir gerçeklikte olmayacaktı. Ankara onların yeni memleketi oldu. Aileye can yoldaşı olan Elvan Odabaşı’na ne kadar teşekkür etsem az.”