2 Ekim’de 46 yaşına girecek olan Burcu Esmersoy, kutlamalara geçtiğimiz akşam başladı. Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile arkadaşlarının düzenlediği sürpriz partiye katılan Esmersoy bu pozu “Doğum günü haftası başlasın” notuyla paylaştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile birlikte…

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