Burcu Biricik’in Hafta Sonu Kaçamağı

Netflix Türkiye’nin “Fatma” isimli yapımında başrol oynayan başarılı oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyada hayranları tarafında güzel övgüler almıştı. Dizinin yayınlandığı tarihten bugüne Biricik, Kanal D’deki ‘Camdaki Kız’ dizisinin ‘Nalan’ karakterleriyle ekranlarda olmaya devam etti.

Geçen yaz Küçükköy’den tarihi bir konak alan güzel oyuncunun, hafta sonunu burada geçirdiği görüldü. Biricik, üzerindeki şalvarı ve başındaki tülbent ile arkadaşlarıyla ağaçtan zeytin topladığı anları sosyal medyada paylaştı.