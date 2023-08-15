Snob Magazin’de yer alan habere göre; Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Bodrum tatillerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün Yalıkavak’taki bir plajda görüntülenen çifte, yakın arkadaş grubu da eşlik etti.

Kırmızı mayo giyen Biricik, denizin serin sularına bırakırken, eşi Emre Yetkin de hemen yanında yer aldı. Biricik’in yanağını okşayan Yetkin’in samimi anları objektiflere yansıdı.

Plajın gözdesi haline gelen çiftten güzel oyuncunun çekici fiziği hayranlardan beğeni topladı. Biricik’in, deniz keyfi sonrası merdivenlerden çıkarken hayranlarıyla sohbet etmeye çalıştığı da görüldü.