Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden sonra setlerin durmasıyla çoğu dizi oyuncusu depremzedelere yardım için seferber oldu. “Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz” diyen başarılı oyuncu Burcu Biricik, bu süreçte afet bölgesi için yardım kolileri hazırladı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından içinde bulunduğu duygu durumunu takipçilerine aktaran Burcu Biricik, “Kendimi amacını tamamen yitirmiş, denizin üstünde boş boş salınan küçük bir sal gibi hissediyorum. Deniz de tutmuş midem bulanıyor kusmak istiyorum hem de nasıl kusmak. Gördüklerimden duyduklarımdan düşündüklerimden midem bulanıyor. Diyorum ki sen küçücük bir salsın ne yapabilirsin ki dünya için. Sonra diyorum ki o küçücük salımla küçücük küreklerimi diğer kayıklara doğru sürmek zorundayım. Buna en çok kendim için ihtiyacım var. Yoksa bu çöplükte bu yığıntının içinde kaybolup gideceğim. Küçük kürekli küçük sallar iyi ki varsınız.” dedi.

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