Kanal D‘de yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisinde ‘Nalan’ karakterini canlandıran Burcu Biricik, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle hayranlarını endişelendirdi.

Bir marka için kameraya poz veren oyuncu, yayınladığı fotoğrafıyla dikkat çekti. Biricik’in göz ve yanaklarının kızarık, dudağının ise yara olduğu görüldü. İki kare paylaşan Biricik, paylaşımına “İşimi çok seviyorum” diye not düştü. Ardından Biricik’e hayranları, “Ne oldu?” mesajları iletti.

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