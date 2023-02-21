Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin etkileri hala devam ederken, dün akşam Hatay’da 6.4 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen depremde birçok hasarlı bina da yıkıldı. Enkaz altındaki insanlar için sosyal medya platformlarında çağrılar yapanların arasında oyuncu Burcu Biricik de vardı.

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, AHBAP Derneği’yle birlikte yardım çalışmalarını yürüten sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur‘un paylaşımının altına attığı yorumla enkaz altındakiler için yardım çağrısında bulundu.

İlginizi çekebilir: