Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası ünlü isimler yardım için seferber oldular.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem sonrası depremzedelere yardım gönderebilmek için saatlerce Şişli Belediyesi’nde çalıştılar.

Şişli Belediyesi’nde yardım sırasında mikrofonlara açıklamalarda bulunan Burcu Biricik, “Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Çok korkunç bir şey yaşadık, ben herkesin bunun farkında olmasını istiyorum sadece. O yüzden setlerimizi durdurduk. Çünkü dedik ki hayat devam etmiyor. Oradaki insanlara bu destekleri ulaştırabilirsek hayatımız devam edebilir.” ifadelerini kullandı.

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