Burcu Biricik çocuk sahibi olmak istiyor mu?

İzin gününde dışarı çıkıp güzel havanın keyfini çıkardıklarını söyleyen Burcu Biricik, dizideki performansının başarısının sırrını soran muhabirlere, “Güzel bir ekiple, usta oyuncularla çalışıyoruz. O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu da benim başarımı artırıyor” cevabını verdi.

Çocuk istiyor mu?

Çifte çocuk sahibi olmak isteyip istemedikleri sorulduğuna Emre Yetkin, “Bunu hep istiyoruz ama vaktimiz yok. Dizi ve Film olmazsa bir gün düşüneceğiz” yanıtını verdi.