Burcu Biricik ‘Camdaki Kız’ dizisinden ayrılıyor mu?

Camdaki dizisinde ‘Nalan’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Biricik, hakkında çıkan söylentiler ile konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirdiği iddia edilen Biricik’in bu kez başrol oynadığı ‘Camdaki Kız’dan ayrılacağı söyleniyor.

Kanal D’ de yayınlanan diziden Burcu Biricik‘in ayrılacağı, başrolü ise Neslihan Atagül’ün oynayacağı söyleniyordu. Ortaya atılan bu iddialardan sonra Biricik, Instagram hesabından bir video yayınladı. Oyuncu paylaştığı bu videoda hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak “Hayır arkadaşlar. Çok şükür kaza geçirmedim. Çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmayacağım.” ifadelerini kullandı.