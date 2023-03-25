Burcu Binici ile Tankurt Manas, 1 Eylül 2022’de evlenmişti. Çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde hayatlarını birleştirmişti.

Bir süredir boşanma iddialarıyla gündeme gelen Burcu Binici ve Tankurt Manas’ın, geçtiğimiz çarşamba günü anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Binici ve Manas’ın avukatları, ikilinin boşandıklarını duyurdu.

Çiftin ayrılık nedeni olarak; Tankurt Manas’ın, Burcu Binici’yi aldattığı ileri sürülmüştü. Tarafların avukatları yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi: