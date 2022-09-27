Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinde rol alan Burcu Binici, yaklaşık 1 ay önce evlendiği eşi Tankurt Manas ile boşanacağı haberleriyle gündem olmuştu. Bir televizyon programına katılarak konuyla ilgili açıklama yapan Binici, her şeyin yoluna gireceğini söylemişti.

Aradan çok geçmeden ünlü oyuncu, sokakta eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak barıştıklarını resmen duyurdu. 36 yaşındaki Binici, yayınladığı kareye şu notu düştü:

“Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle o kadar çok mesaj geldi ki beni çok etkilendiniz. Kalben yazdığınız, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyiyiz merak etmeyin, kocaman bir nazar boncuğumuz oldu. Sevgili ailem, dostlarım, iş arkadaşlarım. Sizlerin de desteği çok kıymetliydi. Arkamızda kocaman bir ailemizin olduğunu bilmek inanılmaz bir güç. Sizleri çok seviyorum ve seviyoruz.”

Sonrasında ise ikili, kaldırdıkları tüm fotoğrafları profillerine geri yükledi.