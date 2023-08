Yaz mevsimine çok yaklaştığımız şu günlerde düğün sezonu da geldi çattı. Evlenmeden önce eş adayının nasıl bir sevgi anlayışı olduğunu bilmek ister misin? Aşkı tutkulu mu yaşıyor, sadece huzur mu arıyor ya da önce arkadaş mı olmak istiyor gibi soruların cevaplarını gelin birlikte inceleyelim.

KOÇ; Yönetici gezegeni Mars olan Koç burcu için aşk inanılmaz önemlidir. Aşksız yaşayamayacak burçların başında gelirler. Tutku ve heyecan onların hayatlarının önemli bir parçasıdır. Sevdiklerini kıskanırlar ve sahiplenirler. Yalnız ateş elementinin verdiği coşkuyla bencil ve çapkın tarafları da yok değildir. Cinsel hayatlarının da hareketli olmasına önem verirler. Rutine giren ilişkiler onları sıkacağından aşk hayatlarında da hep hareket olsun isterler.

BOĞA; Yönetici gezegeni Venüs olan Boğa burcu için tensel aşk her şeyden önce gelir. Sevdiğiyle ömrünün sonuna kadar giden tarafları vardır. Sabit enerjileri onları uzun ilişkilerin aranılan burcu yapar😊 Sevdiklerinde tensel uyuma çok dikkat ederler. Ve aşkının her daim yanında olmasını isterler. Çünkü tüm hayatı paylaşmak ister. Güzel bir yemek yemek, dip dibe film izlemek vazgeçilmezleri arasındadır. Aslına bakarsanız onlar tam bir temas bağımlısıdırlar. Tek yapmanız gereken onlarla inatlaşmamaktır.

İKİZLER; Yönetici gezegeni Merkür olan İkizler burcu için aşk önce iyi iletişimdir. Tutku ve ten uyumu çok fazla olsa bile kafaca anlaşamadıkları insanlarla uzun süreli ilişki kuramazlar. Zeka ve espriden etkilenen tarafları doğruyu söylemek gerekirse onları çapkın yapar😊Entelektüel sohbetlere bayılırlar. Çok uzun süre bir duygu da kalamazlar. Dolayısıyla küskünlükleri de uzun sürmez. Ve bir ilişki için asla sıkıcı değildirler.

YENGEÇ; Yönetici gezegeni Ay olan Yengeç burcu için aşk, hayatının merkezi sayılabilecek kadar önemlidir. Şefkatten beslendikleri için hayatlarında biri olması onlar için inanılmaz önemlidir. Tabi ki duygusal olarak kendilerini iyi hissettiren ve güven veren kişilere çekim duyarlar. Duygu durumları çabuk değiştiğinden ve her şeyi fazlasıyla büyüttüklerinden dolayı kendilerini durduk yere aşağı çeken tarafları da yok değildir. Ama sevgileri öyle güçlüdür ki aşklarını bir ebeveyn gibi sahiplenirler.

ASLAN; Yönetici gezegeni Güneş olan Aslan burcu için aşk eğlenceli ve özgür hissettiren şekilde olmalıdır. Egosu zedelenmediği sürece neşeli ve esprili taraflarıyla ilişkilerini dinamik tutmak için ellerinden geleni yaparlar. Partnerlerinin de iltifat edip ne kadar mükemmel olduklarından bahsetmesi ilişki içinde kendilerini güvende hissettirir😊 Onay arayışları vardır. Kendileri de partnerleriyle gurur duymak isterler. Ve dikkat çekici kişilere çekim duyarlar.

BAŞAK; Yönetici gezegeni Merkür olan bir diğer burç olan Başak için aşk önce mantık demektir. Her şeyi analiz edip, sınıflara ayırdıklarından aşk hayatında ilk etapta karşı tarafa zor gelirler. Ama sevdiklerinin her şeyini düşünüp, çözen taraflarıyla karşı tarafta bağımlılık yaratırlar. Eleştiri dozunu iyi ayarlayabilen bir Başak burcu ile ilişki keyiflidir de yeter ki her şey tamam olsun, eksik bir şey olmasın😊 İnce düşünceli halleri ve zariflikleri de yok değildir.

TERAZİ; Yönetici gezegeni Venüs olan Terazi burçları için aşk, hayatlarında en önem verdikleri konudur. İlişkilerini dinamik tutmak için ellerinden geleni yaparlar. Flörtöz yapıları uzun süreli ilişkilerinde bile onlarda hala ilk günkü heyecanı duyma isteği uyandırır. Rutine giren ilişkiden inanılmaz sıkılırlar. Kendilerinin bakımına çok önem verdiklerinden karşı tarafında bakımlı olmasını isterler. Güzel olan şeylere zaafı aşk hayatlarına da yansır. Diplomatik tarafları ise ilişki de onları kolay anlaşılan bir partner yapar.

AKREP; Yönetici gezegeni Plüton olan Akrep burçları için aşk kesinlikle tutkuyla eşdeğerdir. Sıradan ilişkilerden hoşlanmazlar. Aşk hayatlarında tutku, güven ve iyi bir cinsellik ararlar. Oldukça kıskanç tarafları vardır. Ama öyle güzel sahiplenirler ki karşı tarafı da bu duruma bağımlı kılarlar. Kolay kolay hayatlarına birini almazlar ama aldıkları zaman bırakmakta zorlanırlar. Uzun vadeli ilişkiler için yaratılmışlardır.

YAY; Yönetici gezegeni Jüpiter olan Yay burçları için aşk kesinlikle hayatı paylaşmaktır. İlişkilerde oldukça eğlenceli ve dinamiklerdir. Özgürlüklerine inanılmaz önem verirler. Hem kendileri için hem de partnerleri için alan açarak aşkı yaşarlar. Beraber seyahat edip, hayatı birlikte keşfetmek onlar için önemlidir. Çünkü önce arkadaş olmaya inanırlar. Tutkulu ve sahiplenileceğiniz bir ilişki arıyorsanız Yay burcu size göre değildir. Anı yaşayan bir partner olduğunu unutmamalısınız.

OĞLAK; Yönetici gezegeni Satürn olan Oğlak burçları aşk hayatlarını da çok ciddiye alırlar. Kolay kolay kimseyi beğenmezler ve hayatlarına almazlar. Hayatlarına alacakları kişiye saygı duymaları gerekir. Tüm şartlar yerindeyse inanılmaz sadık partner olurlar. Olgun bir partner arayışları vardır. Ve hayatlarındaki sorumlulukları da Alman usulü eşit şekilde paylaşmak isterler. 😊 Esprili tarafları da ilişkilerini dinamik tutan önemli bir etkendir.

KOVA; Yönetici gezegeni Uranüs olan Kova burçları aşk özgürce yaşadıkları bir duygudur. Bir ilişkiye başladıkları zaman gerekli ilgiyi veremezler. Zamanla kendilerini açıp ilişki için çaba sarf eden duruma gelirler. Zekadan çok etkilendikleri için biraz çapkın sayılabilirler. Ama gerçekten sevdiklerinde çok iyi bir partner olurlar. Yenilikten hoşlanan taraflarına ek olarak ilişki içinde de özgür olduklarını hissetmek onlar için çok çok önemlidir.

BALIK; Yönetici gezegeni Neptün olan Balık burçları için aşk, duygusal hayatlarının önemli bir parçasıdır. Güzel aşık olan ve bunu karşı tarafa çok güzel ifade eden taraflarıyla ilişkide vazgeçilmez kişilerdir. En büyük sorunları kendi sınırlarını çok açmalarıdır, koşulsuz sevgi anlayışları onları ilişki için alanlarını dağıtan bir enerjiye sürükler. Ve karşı tarafında sınırına farkında olmadan girerler. Ama romantizm ve duygusal olarak gerçek bir aşk arıyorsanız kesinlikle Balık burçları size göredir.