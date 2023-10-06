Koç (Mart 21 – Nisan19)

Kendinden emin, cesur ve rekabetçi koç burçları, bedeninde taşıyacakları dövmeyi seçerken, alev, yılan, hançer gibi keskin tasarımlara yönelebilir. Bu tasarımları, göğüs ya da sırtın alt kısmına yaptırmak iddialı olmayı seven koç burçları için en ideal seçim diyebiliriz. Hakkında konuşulması için yaptıracak olan koç burçları dövmelerini tabii ki de gözükmeyen yerlere yaptırmayacaktı!

Boğa (Nisan 20 – Mayıs 20)

Yönetici gezegeni Venüs olan boğa burcu, güzel ve kadınsı olan her şeyi sever. Dövme yaptırmalarındaki amaç dikkat çekmek değil, genel havalarına biraz farklılık katmak olan boğa burcu; aynı zamanda sadelikten yanadır. Bundan dolayı küçük bir çiçek buketi veya minik bir posta pulu gibi minimalist ve zarif tasarımlar tam da onlara göre!

İkizler (Mayıs 21 – Haziran 20)

Modayı takip etmeyi seven bir hava burcu olan ikizler burcu, Y2K dövmelerinin geri döndüğünün de farkında! Bundan dolayı, güneş, ay, yunus ya da kelebek gibi nostaljik tasarımlar ikizler için en ideal seçenekler olabilir!

Yengeç (Haziran 21 – Temmuz 22)

Ay tarafından yönetilen yengeç burcunun, kadınsı tasarımlardan hoşlanması muhtemel. Doğaya da ilgi duyan yengeç burcu, kolda bir çiçek buketini, ayak bileğinde ince birkaç dalı, kulağın tam arkasında kibar bir asmayı oldukça tatlı bulacaktır.

Aslan (Temmuz 23 – Ağustos 22)

Güçlü bir ateş burcu olan aslan, tüm kolunu dövmeyle kaplama fikrine belki de en açık olan burçlardan biri. Renkli, cesur ve iddialı klasik Amerikan tasarımları aslan burcu için biçilmiş kaftan!

Başak (Ağustos 23 – Eylül 22)

Hayata karşı minimalist bir bakış açısına sahip bir toprak burcu olan başak, sade ve şık görünümlü minimalist bir dövme tasarımına hayır diyemez!

Terazi (Eylül 23 – Ekim 22)

Hava burcu terazi, burçlar aleminin trend belirleyicisi olarak bilinir. Dövmede kovboy çizmesi tasarımının viral olacağını bilip, bu dövmeyi çoktan yaptırmış olan burç da hiç süphesiz terazidir! O yüzden gözleri de trend olabilecek diğer tasarımlar için açıktır.

Akrep (Ekim 23 – Kasım 22)

Plüton tarafından yönetilen akrep burcu, dövmede koca bir vücut tasarımına oldukça açıktır. Daha makul tasarımlara gitmek isteyen akrep burçları ise akrep takımyıldızı gibi daha göksel seçeneklere göz atabilir.

Yay (Kasım 22 – Aralık 21)

Ateş grubundan olan yay burcu, neşeli tavırlarıyla bilinir. Bundandır ki bir karikatür dövmesini de ondan daha iyi kimse taşıyamaz! Peki bu dövmenin bir anlam ifade etmesi gerekir mi? Tabii ki de hayır! Yaydığı enerji onlar için yeterli olacaktır.

Oğlak (Aralık 22 – Ocak 19)

Bir toprak burcu olarak vahşi doğayı anımsatan dövme tasarımları, oğlak burçları için en doğru seçim olacaktır. Çiçekler, kuşlar, ağaçlar ve hayvanlar; neden dövmenizde göz önünde bulundurabileceğiniz tasarımlardan olmasın?

Kova (Ocak 20 – Şubat 18)

İnovasyon gezegeni Uranüs tarafından yönetilen kova burcu, 12 burç arasından bir grafik tasarımını dövme olarak vücudunda taşımak gibi cesur tercihleri yapan tek burç desek yeridir. Bu tip dövme tasarımları, fütüristik görüntüsüyle kova burcunun enerjisine kolaylıkla uyum sağlayabilir.

Balık (Şubat 19 – Mart 20)

Duygusallığıyla bilinen su grubuna mensup balık burcu, dövme seçimlerinde duygusallığı ve sanatsallığı vurgulayan bir tasarım seçebilir. Bunun için sulu boya görünümlü tasarımlar ise harika birer seçenek!

Yazı: Beste Doğan