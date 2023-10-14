Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Koç, ateşli ve tutkulu olmasına rağmen, burçlar arasında en doğrudan ve dürüst olanlardan biridir, diyor uzman astrologlar. İlişkiniz iyi gitmiyorsa, her şeyi masaya koyduğunuz samimi bir konuşma yaparlar. Bir ateş burcu olan ve Mars tarafından yönetilen Koç burcu her şeyi dışa vurduğunda, temiz bir şekilde bağları keser (evet bu kadar.)

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Astrologlara göre Boğalar güvenlik ve istikrarı sever. Venüs tarafından yönetilen bu toprak burcu, bir ilişkinin işlemesi için ne gerekiyorsa yaparlar, ister çift terapisi, ister eğlenceli bir kaçamak planlama, isterse daha fazla randevu gecesi… İlişkide ihtiyaç duydukları şeyi alamadıklarını hissederlerse, ilişkinin neden sona ermesini istedikleri konusunda pragmatik bir konuşma yaparlar. Bundan sonra ilişkiyi, en olgun şekilde sonlandırırlar.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

İkizler, kararsız olmaları ve zor bağlanmalarıyla ünlüdür, diyor uzman astrologlar. Derin veya duygusal konuşmaları sevmezler, bu yüzden temiz bir ayrılık yerine, ilişkinin sonunda ne istediklerini anlamak zordur. Hava burcu olan Merkür tarafından yönetilen İkizler, sizi uzaklaştırmak için kavgaları başlatma veya planları iptal etme gibi can sıkıcı şeyler yapabilir. Anlayacağınız İkizler, ayrılığı başlatmaktan kaçınacaklar ama bittiğinde çok mutlu olacaklardır…

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Yengeçler, en duygusal burçlardan biri olarak, onlar için ayrılmak zor ve bırakmak daha da zordur, diyor uzman astrologlar. Yengeç burcu insanlar bir ayrılığı mümkün olduğunca erteleyecekler ve ilişkinin üzerinden yıllar geçse bile hafızalarından silmeyeceklerdir . Ancak cesaretlerini topladıklarında, neden ayrı yollara gitmeniz gerektiği hakkında uzun, derin ve dürüst bir konuşma yapmak için sizi karşılarına alırlar. Ay tarafından yönetilirler, bu yüzden sizi süper yumuşak bir şekilde reddederler ve hatta arkadaş kalmaya bile açık olabilirler.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Bir ateş burcu olan Aslanlar, anın heyecanıyla partnerlerinden ayrılırlar. Hatta bir tartışmada son sözü almak için bile ilişkiyi bitirebilirler. Bu adımlarının ardından söyleyecekleriniz, ikinci bir şans alıp alamayacağınızı belirler. Uzman astrologlar, Aslanların ayrıca son derece flörtöz olduklarını, bu yüzden ilişkiyi resmi olarak bitirmeden önce birkaç potansiyel partneri sıraya almak için zaman ayırdıklarını söylüyor. “Gelecekte birlikte olmak istemedikleri biriyle zamanlarını boşa harcamayacaklar,” diye de ekliyorlar.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Başaklar için duygusal olarak nasıl hissettiklerini tam olarak ifade etmek biraz zaman alabilir, diyor uzman astrologlar. Bağlantıyı kesmek istediklerinde, partnerleriyle yapacakları uzun ve ayrıntılı bir konuşma için kapsamlı bir plan yaparlar. Bir toprak burcu olan Başaklar, ayrıca bir ilişkiyi sonlandırmadan önce hangi adımların atılması gerektiğini öğrenmek için bir astrologa ya da terapiste danışabilirler.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Teraziler, ilişkiler konusunda en dengeli ve diplomasiye en yatkın burçlardır. Bu nedenle, ayrılık sırasında da aynı dengeyi ve adaleti ararlar. Uzman astrologlar, Terazilerin ayrıldıklarında bile, başkalarının duygularını incitmekten kaçınarak, çatışmayı en aza indirmek için her şeyi yapacaklarına inanıyor. Partnerleriyle olgun bir şekilde oturup, ayrılma nedenlerini ve ilişkinin neden işe yaramadığını açıkça ifade eden Terazi burçları, Venüs tarafından yönetilirler ve bu yüzden ayrılık sırasında hala romantik ve nazik olmaya çalışırlar.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep, ilişkinin sona ermesine izin vermek istemediğinde çok yoğun ve duygusal olabilir, diyor uzman astrologlar. Mars ve Plüton tarafından yönetildiklerinden Akrep burcu özellikle yola kendi başlarına devam etmek istemiyorlarsa sizi biraz daha tutmaya çalışacaklardır. Ancak gün sonunda ilişkinin sona ermesi gerektiğine karar verirlerse, kendi kesin yollarında hareket ederler ve bunun sonunda tıpkı bir Phoenix kuşu gibi yeniden doğar.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Yaylar, özgürlüğünü seven ateş işaretleridir ve bu da onların bir ilişkiyi nasıl sonlandırdığına yansır. Bir ilişkinin onları sıkıştırdığını hissederlerse, uzman astrologlar, Yay’ın bu hissi halihazırda sahip oldukları ilişkiden uzaklaşacağını söylüyor. Ve hatta Yay burçları elle tutulur bir sebep olmaksızın partnerlerinden çabucak ayrılabilirler ancak, dürüst oldukları için, neden bittiğini açıkça ifade edebilirler. Bunun yanında yönetici gezegeni Jüpiter olan Yay burçlsrı bu yüzden yeni başlangıçlara ve maceralara da her zaman açıktırlar.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Oğlaklar, bir ilişkiyi sonlandırmak zorunda kaldıklarında bile, oldukça ciddi ve düşünceli olabilirler. Bir toprak burcu olan Oğlak burcu, ayrılık sürecinde, neden sona ermesi gerektiğine dair somut ve gerçekçi nedenleri sunma eğilimindedir. Uzman astrologlar, Oğlakların, ilişkide neyin işe yaramadığını anlamak ve gelecekteki ilişkilerde aynı hataları yapmamak için bitirme kararı aldıkları ilişkilerindeki pürüzleri zihinlerinde not alırlar. Ayrıca, ilişkiyi sonlandırırken de olgun ve sorumlu bir şekilde hareket ederler.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Kovalar, burçların en özgün ve bağımsızıdır. Uzman astrologlar, bir ilişkinin onlara hizmet etmediğini hissederlerse, duygusal olarak uzaklaşabileceğini ve duygusal olarak bağlanmadan önce gerçekten bir şeyleri değerlendirmek isteyebileceğini söylüyor. Satürn ve Uranüs tarafından yönetilen Kova burçları bu yüzden değişken olabilirler ve bazen de duygusal olarak erişilemezlerdir. Ancak, bir ilişkiyi sonlandırma kararı aldıklarında, dürüst ve net olurlar ve bu süreçte neyin yolunda gitmediğini de dürüstçe belirtirler.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Balıklar, en duygusal burçlardan biridir ve bu, ayrılıklarına da yansır. Uzman astrologlar, bir ilişkiyi sonlandırmak için Balıkların genellikle dikkatlice düşündüklerini ve bir ilişkide neyin işe yaramadığını anlamak için duygusal derinliği kullanabileceğini belirtiyor. Balık burçları derinlemesine bağlandıklarından, ayrılık süreci onlar için biraz zor olabilir. Su burcu olan Balık burcui, Neptün tarafından yönetilir ve bu yüzden bir ilişkiyi sonlandırırken, partnerlerinin duygularını anlamak ve onlara nasıl yaklaşacaklarına dair sezgisel bir yaklaşım sergileyebilirler.

Yazı: Beste Doğan