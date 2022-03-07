Pınar Kanbak

Burçların ne zaman rahat hissettiğini ve aslında içsel olarak onları nelerin tatmin ettiğini beraber inceleyelim mi? Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve Ay burcunuz da bu durumu destekler yani biliyorsanız üçünü de okuyun derim.

KOÇ; Öncülüğünü ve liderliğini gösterebileceği hızlı bir ortam da görünür olmak ister!

BOĞA; Üretkenliğini huzurlu, güvenli ve lüks bir ortamda yaşamak ister!

İKİZLER; Hızlı değişen düşünce ve fikirlerine ayak uydurabilecek pratik bir ortam ister!

YENGEÇ; Tüm sevdiklerinin yanında ve güvende olduğu besleyici bir ortam ister!

ASLAN; Cömertliğini ve gösterişliliğini aktarabileceği bol seyircili bir ortam ister!

BAŞAK; Detaylar hakim olabileceği, organize edebileceği ve fayda sağlayan bir ortam ister!

TERAZİ; Dengeli, adaletli ve estetik değerlerin yüksek olduğu bir ortam ister!

AKREP; Tüm kontrolün elinde olduğu ve gizli iş çevrilmeyen bir ortam ister!

YAY; Farklı fikirlerin, uzun seyahatlerin olduğu, özgürlükten ödün vermeyen bir ortam ister!

OĞLAK; Herkesin sorumluluk aldığı, hedef odaklı ilerleyen bir ortam ister!

KOVA; Bağımsız, herkesin kendine ait alanı olan ve vizyonlu fikirlerin havada uçuştuğu bir ortam ister!

BALIK; İdeallerin peşinden gidilen ama bunu yaparken katı olmayan ve şefkatli ilerleyen bir ortam ister!