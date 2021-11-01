Burçin Terzioğlu: Sette tacize uğradım

Show TV’de yayınlanan Yalancı dizisinin sevilen oyuncusu Burçin Terzioğlu Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuştu. Terzioğlu ‘Hayatında hiç isteğin dışı bir davranışa maruz kaldın mı?’ sorusunu şöyle yanıtladı, “Deniz’in yaşadığına benzer anlamdaysa ‘hayır’. Ama geçmiş yıllarda daha toy ve bunun bir suç olduğunun farkında değilken setlerde mobbing’e ve sözlü tacize uğramıştım. İnsanlar da sessiz kalmamız yüzünden hadlerini aşıp normalleştirmişlerdi. Artık öyle değil ve olmamalı”