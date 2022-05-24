Geçtiğimiz ay nikahlanan Demet Evgar ve Levent Babataş çiftinin Emirgan’daki evlerinde gerçekleşen kutlamaya katılan ünlüler arasında Burçin Terzioğlu ve sevgilisi spor eğitmeni Umut Duygu da yer aldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terzioğlu, “Demet mutlu olduğu için ben çok mutluyum. Yeğenim Mavi, yakın zamanda bizimle olacak bunun için de çok heyecanlıyım.” dedi.

Geçtiğimiz hafta doğum yapan Sinem Kobal ile ilgili de konuşan Terzioğlu, “Allah nazarlardan korusun çok tatlılar.” diyerek, Kobal ile görüştüğünü belirtti. Oyuncu, yer alacağı projelerin de yakın zamanda netleşeceği mesajını verdi.

Parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmayan 42 yaşındaki oyuncu muhabirlerin “Burçin Hanım tektaşınız göz kamaştırıyor. Umut Bey’in hediyesi mi?” sorusuna gülerek, “Teşekkürler” cevabını verdi.

Başarılı oyuncunun tektaş yüzüğünün yanında yer alan alyansı da gözlerden kaçmadı.

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