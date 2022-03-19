Hepimiz hayatımız boyunca ruh eşimizi veya bizlere uygun partnerleri arayıp dururuz. Burçlarımız ise bizlere bu konuda gerekli sinyalleri veriyor. Siz de burcunuza en uyumlu burçları bilerek partner seçimlerinizde mutluluğu yakalayabilirsiniz.

KOÇ: Cürretkar oldukları kadar çekici olan Koç burçlarının ideal birliktelik yaşayabileceği burçlardan ilki Aslan burcu. Eğlenceye düşkün, cömert ve neşeli yapılarıyla bu iki burç tam anlamıyla birbirini tamamlıyor. İkizler burcu da Koç burcunun en uyumlu birliktelik yaşayacağı burçlardan biri. Ateş ve havanın uyumunun hakim olduğu bu burç birlikteliği yaşanmaya değecek.

BOĞA: Sevdiği kişi için her türlü fedakarlığı yapabilecek boğa burçları için, fedakarlık ve tutkunun burcu Yengeç partnerlikleri ideal ilişkilerden biri. Su- toprak karışımının yaşanacağı bir diğer burç olan Akrep burcu ile olan birliktelik de Boğaların yaşayacağı en mutlu ilişkilerden biri olacak. Şiddetli kıskançlıkların da yaşanabileceği bu ilişkide yaşanan arzular tüm olumsuzlukları silebilecek güçte.

İKİZLER: Aşksız yapamayan ve ilişkilerinde de eğlenceli olan ikizler burcu için, Terazi burcu ile yaşadıkları birliktelikler dillere destan olacaktır. Kahkahanın ve bol sohbetin hakim olacağı bu ilişkinin enerjisi çevrenize dahi yansıyacaktır. Aynı zamanda Kova burçları da İkizlerin tamamlayıcı birliktelik yaşayabileceği bir burçtur. İkizler ve Kovanın neşeli ve coşkulu tavırları ilişkilerine yansıyacaktır.

YENGEÇ: ‘Aile’ denildiğinde kulağımızda çınlayan Yengeç burçları için en önemli konu duygusal bağ ile bağlı olacağı ve güvenebileceği bir partnere sahip olmak. Yuvalarına düşkünlüğü ile bilinen Boğa burçları Yengeçler için ideal burçlardan biri. Yengeçlerin uzun vadeli ilişki yaşayacağı burçlardan bir diğeri ise Akrep. Zodyak’ın mükemmel çiftlerinden birini oluşturan Yengeç- Akrep ikilisi, hem ateşli hem duygusal birliktelik yaşayabilir.

ASLAN: Kıskançlıklarına rağmen Koç burcu, Aslanlar için doğru burç sayılabilir. Aslan burçları Koçların karizmatik yapılarından etkilenir ve ortaya gayet ideal bir ilişki çıkar. Aslanların hayatları boyu mutlu bir ilişki sürebileceği bir diğer burç ise Terazidir. Ortak özellikleriyle birbirlerine adeta çekilen ikili, seviyeli birlikteliklerini zorlanmadan sürdürebilir.

BAŞAK: Çalışkan ve düzenli yapılarıyla dikkat çeken Başak burçları için en doğru birlikteliklerin yaşanacağı burçlardan biri Boğadır. İki tarafın birbirine güveni ve kabullenme hissiyle bu ilişki uzun süre devam edecektir. Başak burçlarının sağlam beraberlik yaşayabileceği bir diğer burç ise Oğlaktır. Oğlak burcunun mantıklı ve güven verici tavrı Başakları etkilerken Başak burcu ise Oğlağı dış dünyaya açacaktır.

TERAZİ: Terazi burçlarının aradığı neredeyse her şeye sahip olan Aslan burcu, terazi için biçilmez kaftan. Uyumun her noktada hissedileceği bu ilişkide sevgi ve eğlence hakimdir.

AKREP: Akreplere en uygun burç denildiğinde akla gelen ilk burç Kovadır. Aralarında doğal bir çekimin bulunduğu Akrep- Kova ikilisinde Kovanın açıklığı ile ilişki sorunlarının minimum düzeyde bulunduğu bir ilişki yaşanacaktır. Ayrıca Akrepler, Koç burçları ile de güven odaklı ve oldukça romantik bir ilişki yaşayabilecektir.

YAY: Yay burcunun özgürlükçü yapısı sebebiyle partnerinin bu yönünün gelişmiş olması gerekir. Aslan ve Koç burçları, yayların aradığı bu özelliği onlara verebilecekken, İkizler burcu ile de kahkahanın ve pozitif enerjinin eksik olmadığı bir ilişki yaşanacaktır.

OĞLAK: Boğa burcunun merhametli yapısı Oğlakların en fazla aradığı özellik. Boğanın ani öfkeleri Oğlak burcunun hoşgörüsüyle yatışır ve bu çift uyumlu bir birliktelik yaşar.

KOVA: Çok yoğun duygusallıktan uzak duran Kova burçları için ideal partnerler mantıklı ve eğlenceli yapılarıyla İkizler ve Terazi burçları. Kovalar, İkizler burcu için bir bilgi hazinesi görevi görür. Bu birliktelikte iki hava elementinin aktif iletişimi büyük rol oynayacaktır.

BALIK: Duygusallıkları ve sezgileriyle akıllara gelen Balık burcu, kendileri gibi su grubu burçlarla uyumlu birliktelikler yaşayabilir. Akrepler, Balık burçları için tutkulu partnerlerdir. Yengeçler ise balıkların duygusal yapısına uyumu sebebiyle ilişki için en uygun burçlardan.