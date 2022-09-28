Bottega Veneta’yı şehvetli pop minimalizm markasıyla yeniden canlandırmasıyla tanınan İngiliz tasarımcı Daniel Lee, Burberry için bir sonraki baş kreatif direktör olarak seçildi. Lee, önümüzdeki günlerde 2018’den beri rolü üstlenen ve en son Londra Moda Haftası‘nda Burberry’nin İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunu sunan İtalyan tasarımcı Riccardo Tisci’nin yerini alacak.

Burberry, başarılı tasarımcı için, “Daniel, günümüzün lüks tüketicisine dair benzersiz bir anlayışa ve güçlü bir ticari başarı siciline sahip olağanüstü bir yetenek ve onun atanması Burberry için sahip olduğumuz tutkuları güçlendiriyor. Onunla yakın çalışmaktan heyecan duyuyorum ve yetenekli ve deneyimli ekiplerimizin desteğiyle bu sonraki aşamada hedeflediğimiz etkiyi yaratacağından eminim” dedi.

Daniel Lee Burberry için ilk koleksiyonunu 2023 yılında sunacak

Daha önce New York’ta Phoebe Philo’s Céline’in stüdyolarında ve Donna Karan ile birlikte çalışmış olan Daniel Lee, 2018’de 32 yaşında Kering’in Bottega Veneta’sının kreatif direktörü seçildiğinde tüketiciler tarafından yeni keşfediliyordu. Üç yıllık görev süresi boyunca deri dokuma teknikleri ve logo içermeyen ürünleriyle tanınan Lee, anında tanınan ve cesur renkler barındıran ürün yelpazesiyle markanın ivmesini hızlı bir şekilde yükseltmişti.

Daniel Lee Şubat 2023’te Londra Moda Haftası’nda İngiliz markası Burberry için ilk podyum koleksiyonunu sunacak.

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