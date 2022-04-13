Burberry’in en yeni çanta modeli Lola, mekanik bir at üzerinde Burberry’nin etkileyici ürün grubuna katılıyor. Torso Solutions ile birlikte oluşturulan ve binicilik kıyafetlerinin yüksek modayla buluştuğu alanı imleyen kampanya, “gerçeküstü bir imaj yaratma fantezisi” teması baz alınarak oluşturuluyor. Beyaz, siyah, bej ve kahverengi gibi zamansız klasikler de dahil olmak üzere 17 renkten oluşan ve geniş bir yelpazesi olan çanta tasarımı hakkında, Burberry’in kreatif direktörü Riccardo Tisci “Lola, özünde bir tavrı somutlaştırıyor – aynı anda güçlü, şehvetli ve zeki. Dünyanın her yerindeki güçlü kadınlara bir övgü. Lola kadınında gördüğümüz şey; En güçlü haliyle kadınsılık” diyerek kampanya yıldızlarının temsil ettiğini temayı açıkladı.

Burberry Lola Bag Campaign 1 of 5 - +