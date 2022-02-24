İzmir, Kemalpaşa’da Damlacık Ortaokulu öğrencisi Ameliya Selma Oğuz, küçük yaşına rağmen oldukça yetenekli… Besteler yapan, hikayeler yazan ve piyano çalan Ameliya, İHA ile yaptığı haberde en sevdiği şarkıcının Buray olduğunu söyledi. Buray ise, kendisi ile şarkı söylemek istediğini söyleyen Amelya’ya tepkisiz kalmayarak Amelya’nın ailesine ulaştı ve hemen İzmir’e gitti. Ünlü popçunun kendisini ziyarete geldiğini bilmeyen görme engelli Ameliya, Buray’ı sesinden tanıdı ve büyük şaşkınlık yaşadı. Buray’a kendi bestelerini çalan genç piyanist, aynı zamanda ünlü popçuyla okulunda mini bir konser verdi.

Ziyareti esnasında Kış Bahçeleri şarkısını söyleyen Buray’ı sesinden tanıyan Ameliya, “Çok heyecanlandım, mutlu oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Dün bazı arkadaşlarım Buray’ın geleceğini söyledi ama ben inanmadım. Babama sordum, babam da gelmeyeceğini söyleyince ‘Zaten Buray İstanbul’dan buraya niye gelsin ki?’ diye düşündüm. Şu anda büyük bir heyecan yaşıyorum. Kış Bahçeleri şarkısı, Buray’ın en sevdiğim şarkısı. Şarkısını söyleyince gelenin Buray olduğunu anladım. Onun besteleri çok derin. Çok içten yazıyor. Hayranıyım, besteleri bana ilham oluyor” sözleriyle heyecanını paylaştı.

Buray rüyasına girmiş…

Burayla tanışmak hayali olan genç piyanist, “Çok uzun zamandır hayalini kurduğum şeyin gerçek olmasına şok oldum. Buray benim rüyalarıma girmişti. Rüyamda annem, babam ve Buray, kapıyı çalıyordu. Annem ‘Buray’la şarkı söyleyeceksiniz, hazırlan’ diyordu. Uyanınca bunun bir rüya olduğunu anlayıp üzüldüm. Bugün ise gerçekten Buray’la şarkı söyledim. Eğer bir hayaliniz varsa ne olursa olsun peşinden gitmelisiniz. Ben geçen seneden bu yana Buray’la görüşmek istiyordum. Gerçekten de hayallerim gerçek oldu. Ona çok hayranım” diyerek Buray’ı rüyasında gördüğünü belirtti.

Amelya’yı çok özel bir yetenek olarak gören ve haberi görünce çok heyecanlandığını dile getiren Buray, Ameliya’ya key-board hediye etti.