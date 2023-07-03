Önceki gün Kıbrıs’ta sahne alan Buray, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Ünlü isim, “Herkesin bayramı kutlu olsun. Konser vesilesi ile ben de bayramı kendi memleketimde kutlamış oluyorum. Hem çalışmış hem de ailemi ziyaret etmiş olacağım” dedi.

Muhabirlerin “Müzik çalışmaları dışında neler yapıyorsunuz?” sorusu üzerine Buray, “Fırsat buldukça yurt dışında yeni ülkeler görüp oralarda dolaşmayı tercih ediyorum. Şimdiye kadar 53 farklı ülkeyi gezdim. Ömrüm yettiğince bütün gezegeni dolaşmak ve görmek istiyorum. Gezgin bir ruhum var” yanıtını verdi.

Güzel oyuncu Ezgi Şenler ile ilişkisi sorulan şarkıcı, “Nazar değmesin çok güzel bir enerjisi var. Şimdi dizi çekimlerinde. Uzun zamandır birlikteliğim yoktu. Bana çok iyi geldi” ifadelerin kullandı.

Yaz sezonunda kendisi için çok yoğun geçeceğini belirten Buray, “Takvim çok kalabalık. Hem stüdyoda albüm çalışmalarım olacak hem de konserler devam edecek. Yine de yazın verdiği enerjiyi seviyorum ve çalışmaktan memnunum” şeklinde konuştu.