Burak Yamantürk’ten samimi itiraf: Kızım için endişeliyim

Kendisine yöneltilen “Kızın için endişeli misin?” sorusunu tüm samimiyetliyle yanıtlayan Burak Yamantürk, “Yok desem yalan olur ama bununla yaşamanın zorluğunu düşünürsek her duruma endişe ile yaklaşmak yerine hazırlıklı olmak daha mantıklı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Hayalim dans”

Yamantürk, hayallerini de anlattı. Ünlü oyuncu hayalleriyle ilgili, “Aslında en ağır basan hayalim dans oldu ve bunu gerçekleştirdim. Keşke hala dans edebiliyor olsam fakat bazı sanat dallarında hayaller ve hedefler başka faktörler tarafından yönetiliyor. Oyunculuğu da dans gibi görüyorum. Öyle yaşıyorum. Dans ederken hareketin, duygunun içinde kaybolursun ve hiçbir şeyi düşünmezsiniz.” açıklamasını yaptı.