Hem ekranlardaki başarısıyla hem de meslektaşı ve eşi Fahriye Evcen ile sık sık gündeme gelen Burak Özçivit, sokak köpeklerini ve kedilerini sevdi. Minik dostlara olan sevgisini yeniden gösteren oyuncu, kedi ve köpeklerle çektirdiği samimi kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

“Yeni yılın diğer güzellikleri”

Burak Özçivit, minik dostları hem sevip hem mama dağıttı. Oyuncu çektirdiği kareleri, “Yeni yılın diğer güzellikleri” diye yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Özçivit’e hayranlarından tebrik mesajı yağdı.

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