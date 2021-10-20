Burak Özçivit’ten Hakaret İddialarına Cevap

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini iddia eden set çalışanları, ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturmada ifadesi alınan ünlü oyuncu, “Set ortamının stresli olduğu doğrudur. Ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Çıkması da mümkün değildir” demişti.

Konuyla ilgili konuştu

Burak Özçivit, “Benim çizgimi duruşumu, aile tavrımı hepiniz biliyorsunuz zaten.” diyerek, “O yüzden bununla ilgili ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü birebir beni ilgilendiren bir durum değil” ifadelerini kullandı.