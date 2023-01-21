2017’de dünyaevine giren ve iki yıl sonra oğulları Karan’ı kucağına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, şimdilerde ikinci kez anne-baba olma sevincini yaşıyor. İkinci oğullarına ‘Kerem’ ismini veren ikili, taburcu oldukları hastaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan mutlu çift, mutluluklarını gazetecilerle paylaştı.

Evcen, doğumun çok güzel geçtiğini, hem bebeğin hem de kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. “Bebeğin kilosu ve boyu nasıl?” sorusuna ise Özçivit, “Benim kadar var boyu” diyerek espri yaptı.

36 yaşındaki güzel oyuncu, Kerem’in, ağabeyi Karan’a çok benzediğini söyledi. Burak Özçivit ise muhabirlerin kardeşler arası kıskançlık olup olmadığıyla ilgili soruya “Karan merakla kardeşini bekliyordu, her gün geldi. Önden kardeşi olacağını söylemiştik. Öyle bir kıskançlık olmadı” yanıtını verdi.

Yakışıklı oyuncu, doğuma girdiğini ve bunun kendisini için tarifi olmayan bir duygu olduğunu şu sözlerle aktardı:

“Doğuma tabii ki girdim. Böyle bir an kaçar mı? Karan’ın doğumuna da girmiştim, şimdi Kerem’in doğumuna katıldım. Müthiş bir şey. Tarif edilemez müthiş bir duygu. Hastaneden izin aldık üç gün boyunca burada dostlarımızı da ağırladık.”