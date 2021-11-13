Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğlu Karan’a reklam filmi
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğlu Karan’a reklam filmi için 500 bin TL ödendi
‘Kuruluş Osman’ dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dizisinin ‘Akça Hatun’u Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan, annesi ile birlikte reklam filminde rol aldı. 2 yaşındaki Karan’ın aldığı ücret dudak uçuklattı. Posta’nın haberine göre; Karan, annesi Fahriye Evcen ile birlikte rol aldığı reklam filminden tam 500 bin TL aldı. Annesi ise aynı işten 2 milyon TL kazandı.