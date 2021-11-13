Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğlu Karan’a reklam filmi için 500 bin TL ödendi

‘Kuruluş Osman’ dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dizisinin ‘Akça Hatun’u Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan, annesi ile birlikte reklam filminde rol aldı. 2 yaşındaki Karan’ın aldığı ücret dudak uçuklattı. Posta’nın haberine göre; Karan, annesi Fahriye Evcen ile birlikte rol aldığı reklam filminden tam 500 bin TL aldı. Annesi ise aynı işten 2 milyon TL kazandı.