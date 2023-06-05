Burak Özçivit, 37 yaşına giren eşi Fahriye Evcen’in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Özel hazırlanmış pasta ve renkli balonlarla çekilen karelerini “Aşkım iyi ki…Nice senelerin olsun kuzum. Seni seviyorum ve seviyoruz” notuyla yayınlayan Özçivit, eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir karede oğulları Karan ve Kerem ile de poz veren oyuncu çiftin bebeklerinin suratını beyaz kalp emojisi ile kapatması dikkatlrden kaçmadı. Sosyal medyada gündem olan paylaşıma kısa sürede 5 bine yakın yorum geldi.