Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile katıldığı 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’nde, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı ve saldırdığı iddia edilen oyuncu Burak Deniz ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, olayla ilgili, “Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” ifadelerini kullanmıştı. Basına yansıyan haberlerin ardından Burak Deniz de sessizliğini bozdu.

“Şakalaşmak isterken dozajı kaçırdım”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Burak Deniz, “Arkadaşlarımı kırdığım için üzgünüm. Şakalaşmak isterken dozajı kaçırdım. Kendilerinden hemen özür dilemek için iletişime geçmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu kırgınlık en kısa sürede son bulur” ifadelerini kullandı.

Menajerlik şirketinden açıklama

Olayın ardından ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada “Bugün Burak Deniz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir yanlış anlaşılma sonucu yemekli bir ortamda iki taraf arasında yaşanan tartışmadan Burak Deniz’in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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