Şahmeran dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolde buluşan Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme’de görüntülendi.

Yeni yaşını sevgilisi ve menajeriyle kutlayan Burak Deniz, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreli panik yaşadı.

Burak Deniz’in, gizemli sarışın sevgilisi kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı.

Deniz’in yanındaki ismin ise Şahika Ercümen olduğu fark edildi.

Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere “Benim desem inanmayacaksınız zaten. Arkadaşımın çantasını taşıyorum” yanıtını verdi. Deniz’in, iki aydır Şahika Ercümen aşk yaşadığı ortaya çıktı.