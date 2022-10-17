İki başarılı oyuncu Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz üçüncü kez aynı projede bir araya geldi. Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde başrolleri paylaşan ikili bu sefer bir film projesinde yer alıyor. Netflix yapımı olarak yayına girmeye hazırlanan ‘Kal’ isimli film, platform tarafından ”Anılar bağımlılık yapar” notuyla paylaşıldı.

Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu ‘Kal’, 11 Kasım 2022 tarihinde Netflix‘de yayımlanacak. Oyuncu kadrosunda Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz ile birlikte ayrıca Berrak Tüzünataç, Dolunay Soysert, Ersin Arıcı, Şükran Ovalı ve Ceyda Düvenci yer alıyor.

İşte filmin sahnelerinden bazı kareler

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