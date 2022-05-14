Burak Deniz, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaydı. Bir kafede yemek yiyen oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Salaş giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

“Didem ara sıra tavsiye veriyor”

Deniz’e, “Bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Didem hanım size giyim tavsiyelerinde bulunuyor mu?” diye sorulması üzerine, yakışıklı oyuncu şu cevabı verdi:

“Yemek yemeğe çıktığım için böyle giyindim. Evet Didem ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda, ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum.”

Ünlü isim, ayaküstü basın mensuplarıyla konuşmasının ardından, sevgilisi Didem Soydan’ın evine gitti.