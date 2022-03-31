Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, başarılı oyuncu Burak Deniz, son olarak ‘Leyla ile Mecnun‘ isimli dizide Leyla karakterine can veren oyuncu Deniz Işın ile görüntülendi. Etilerde bir mekan çıkışı taksi beklerken objektiflere yakalanan ikiliden Burak Deniz, güzel oyuncu Deniz Işınla arkadaş olduklarını söyleyerek muhabirlerin “Hayatınızda kimse yok mu?” sorusuna “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” cevabını verdi. Fakat mekanda samimi tavırlar sergileyen ikilinin samimiyeti takside de devam etti ve Deniz Işın, başını Burak Deniz’in omzuna yasladı.