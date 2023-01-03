Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı dijital platformda yayınlanacak dizisi “Şahmaran”ın resmi fragmanı yayınlandı.

Dizinin fragmanında, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya’nın çırılçıplak kamera karşısına geçtiği sahneler dikkat çekti.

Dizinin konusu

Galası 19 Ocak’ta yapılacak olan dizide Şahsu (Serenay Sarıkaya), öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır.

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