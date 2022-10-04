Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün sanatçı sevgilisi Emre Yusufi ile Bebek sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi. Kahve almaya giden çiftten güzel oyuncu, görüntü almaya çalışan muhabirleri fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Sevgilisine kahve alan Yusufi, basın mensuplarının Burak Deniz ile mahkemelik olduktan sonra ünlü oyuncunun kendisine ve oyuncu sevgilisine özür dilediği hatırlı azaltılması üzerine “Özür dileyebilir ama olayın gidişatı değişmiyor. Biz onunla alakalı adım atamıyoruz, yargıdayız” şeklinde konuştu.

Muhabirlerin “Burak Deniz, sizinle veya Nilperi Şahinkaya ile iletişime geçti mi?” sorusuna ise Yusufi, “Benim bildiğim yok. Biz olayımızı avukatımıza devrettiğimiz için bir şey yapamıyoruz” dedi. “Burak Deniz’in özür dilemesi sizin için bir şey ifade etmiyor mu?” sorusuna, “Olayın detayları yargıya intikal etmiş olduğu için açıklandığı zaman süreç belli olacak” dedi.

41 yaşındaki ünlü sanatçı, basın mensuplarının “İnsani olarak soruyoruz, bir hata yapıp sonrasında özür dilemiş, affeder misiniz?” soruları üzerine ise “Tanımadığın bir insanın yaptığı olaydan sonra gelip benden özür dilemesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor” ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya ile aynı sektörde yer aldığı için aynı projede yer alırlar mı?” sorusunu da yanıtlayan Emre Yusufi, “Ben hiç zannetmiyorum” dedi.