Başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki giyim tarzıyla adından oldukça bahsettirdi. Deniz, üzerindeki siyah kombinin altına giydiği ‘Prada’ markalı ayakkabısıyla gündem olmuştu. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncunun paylaşımından sonra ayağındaki botunun fiyatı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun giydiği Prada markalı ayakkabılarının 26 bin 500 TL olduğu öğrenildi.
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