Bulut Bilişim Nedir?

Bulut bilişim ya da bulut teknolojisi, sanal sunuculardaki depolanmış verilere istediğiniz zaman istediğiniz yerden erişmenize olanak tanıyor. Depolama, sunucu, veri tabanı erişim, sunucu ve ağ yazılımı benzeri ihtiyaç duyulan hizmetlerin internet üzerinden sağlanması bulut bilişim ile yapılıyor. İngilizcesi cloud compiting’dir. ABD ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından düşük yönetim çabası ya da servis sağlayıcı etkileşimiyle hızlı alınıp salınabilen, ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılabilin havuza istenilen zamanda uygun bir biçimde ağ erişimi yapan bir oluşumdur, şeklinde tanımlıyor. Bulut bilişimi teknolojisi ile her türlü donanım ya da yazılım personel ve eğitime büyük oranda yatırımlar yapıp, bu yatırımları şirket içerisinde departmanlaştırmanın yanı sıra donanım ya da yazılım tesislerinde kurulu sistemlere web üzerinde çok düşük bütçeler ile bağlanarak kullanım olanağı sunar. Günümüzde internet üzerinde video veya film izlemek, e-posta göndermek oyun oynayıp müzik dinlemek, belge ya da fotoğraf saklamak için kullandığınız tüm uygulamaların alt yapısında bulut bilişim bulunuyor.

Bulut Bilişimin Avantajları

Bulut bilişim avantajlarına değinecek olursak; ilk olarak her türlü yazılım, donanım, kurum için veri merkezlerini oluşturma gibi yatırım maliyetlerini en aza indirdiğini ya da ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda kurumsal veri merkezlerin ekonomik ve hızlı ölçeklendirme gibi avantajı da bulunuyor. Bilgi teknolojileri kaynağına ihtiyaç halinde istediğiniz zamanda ve yerde erişim imkânınız vardır. Bunların yanında bulut bilişim teknolojisini kurmak için bir BT uzmanına ihtiyacınız yoktur. Günden güne çoğalan verilerin saklanması takip edilmesi ya da kullanıcıların yetkilendirilmesi gibi alt yapı sorunları bulut teknolojisi ile ortadan kalmaktadır. Ayrıca bulut bilişim ile bilgi kaynaklarına saniyeler içinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Bulut bilişimin, avantajlarından bir tanesi de yenilikçi teknolojilerin (yapay zekâ, nesnelerin interneti, sohbet robotu ve blok zinciri gibi) başta olmak üzere bütün uygulama yazılımları ve servilerine sahip olabilirsiniz. Kurum içi veri merkezlerinde yazılım donanım benzeri bilgi teknolojisi yönetim görevlerindeki meydana gelen iş yükü bulut bilişim teknolojisi ile ortadan kalmaktadır. Aynı zamanda bulut bilişim hizmetleri sayesinde dünya genelinde en güvenilir veri merkezlerine sunucularına erişim imkânınız bulunmaktadır.

Bulut Bilişim Hizmeti Sunan Servisler Nelerdir?

Google Drive, Microsoft OneDrive, Amozon Drive, Apple İcloud, Dropbox, yandex Disk TTNET Bulut, Turkcell Bulut, SpiederOak, Box, Resoit, Mega gibi servisleri bulut bilişim teknolojisi ile hizmet sağlamaktadır.

Peki Bulut bilişim Teknolojisi Ne İşe Yarar?

Günümüzde büyük ya da küçük ölçekli tüm firma ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu veri yedekleme, kurtarma, saklama, e posta gönderme, yazılım geliştirme, test etme büyük veri analizi gibi ihtiyaçlara yönelik çok çeşitli alanlarda kullanılır. Bunu örneklendirirsek; sağlık sektöründe bulut bilişimi teknolojisi sayesinde aha kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerin geliştirilebilir veya finans sektöründe ise yetkili firmalar dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik uygulamak geliştirmek için bulut bilişim avantajlarından yararlanır.