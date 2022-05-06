Kadın sanatçılar tercih ettikleri sahne kıyafetleriyle konuşulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Gülşen’e tepki gösteren ve “Külotla sahneye çıkmasınlar” şeklindeki sözleriyle gündem olan İzzet Yıldızhan’dan sonra meslektaşı Bülent Serttaş da bu konuyla ilgili düşüncesini dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı model Litvin Marina ile klip çeken Serttaş, Gülşen’in sahne kıyafeti hakkında yöneltilen soruyu şu şekilde cevapladı:

“Bir insan kendisine yakışanı yapacak. Yapıyorlar da zaten. Eşi ona müsaade ettikten sonra bizim ona bir şey söylememiz haddimiz değil. Her şey ortada. Yakıştırıyor kendisine… Ama yine de edep denilen bir şey var, onu da aşmamak lazım.”