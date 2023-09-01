Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekânda tepeden tırnağa pembe renk tercih edip Barbie olan Bülent Ersoy bu kez de yeşillere büründü. Zafer Bayramı‘nda Alaçatı’da sahneye çıkan sanatçıyı yeşil saçları, makyajı ve elbisesiyle görenler ‘Doğa dostu Diva’ yorumunu yaptı. Kostümün kumaşı Paris’ten özel olarak getirtildi.

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun” diyen usta sanatçı, Türk bayrağını öpüp başına koydu.