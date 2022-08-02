Geçtiğimiz gün Çeşme’de sahne alan Bülent Ersoy, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine güzel dakikalar yaşatırken “Ne oldu acaba bana bu gece ayol? Kudurdum galiba ben!” sözleriyle de yüzleri güldürdü.

Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

Sevenlerine kavuştuğu sahnede 3 saat kalan Diva, Çeşme’de yaklaşık 20 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen ev aldığını açıkladı.

“Divanız Çeşme’de evlendi” şeklinde espri yapan Ersoy, denize sıfır konumu olan, 570 metrekarelik taş bir malikane satın aldığı iddia ediliyor. Bununla yetinmeyen Ersoy, satın aldığı malikanenin içine Kleopatra havuzu ve asansör yaptırmak için mimarla anlaştığı duyuldu.

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