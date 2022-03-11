Golden Palm Dergisinin Maximum Group Ana Sponsorluğunda ve Es Home Collection katkıları ile yapılan, Türkiye Kadın Zirvesi, geçtiğimiz akşam Kadın Dünyadır mottosu ile gerçekleşti. Gecede Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Bülent Ersoy geceye yaptığı duygusal konuşma ile damga vurdu.

Uzun yıllardır törenlere katılmayı tercih etmeyen Ersoy,

“9 Haziran’da 71 yaşına gireceğim. Kendimle hep iftihar ettim. Kimsenin huzurunda diz çökmedim. Allah-u Teala bence yarattıkları içinde en çok insanları seviyor. O yüzden hiç kimseyi ötekileştiremezsiniz. Kadını da Allah yarattı erkeği de. Kimse kimseden bir adım ileri veya geri değildir. Benim mantığım ve fikirlerim bu. Kabul görür veya görmez malum olduğu üzere kişiler demokrasilerde fikirlerini rahatlıkla söylerler.Kadın bir anne. Ben 2 sene önce canım anacığımı toprağa verdim. Bir evlat hangi yaşta olursa olsun anneye muhtaç. Bende bugün sizinle biraz konuşmak, dertleşmek istedim. İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum” dedi.