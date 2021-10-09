Bülent Ersoy’a Kötü Haber! Orkestra Şefi Covid Pozitif Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy’un KKTC’de vereceği konserde ona eşlik etmek için Kıbrıs’a giden ve sahte PCR testi gerekçesiyle hapse atılan 21 kişilik orkestranın şefinin test sonucu pozitif çıktı.

Orkestra’nın avukatı Adnan Ulunay’ın açıklamasına göre, cezaevinde yapılan testlerde, orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve bir sanatçı arkadaşının sonucu pozitif çıktı fakat semptom göstermeyerek hastalığı ayakta geçirdiler.

Orkestra üyelerinin bir kısmı temaslı olduklarından izole edildi. Avukat Ulunay, müvekkillerinin hastanede tedavi görmeleri için gerekli mercilere başvuracağını söyledi.

Gardiyanlar da virüs kaptı

Lefkoşa’da bulunan cezaevinde yapılan testlerin sonucunda, beşi gardiyan olmak üzere toplamda dokuz kişinin virüs kaptığı saptandı. Yerel medya haberlerindeki ifadelere göre, cezaevindeki gardiyanlardan birinin test sonucunun pozitif çıkmasıyla beraber bütün cezaevine test yapıldı. Toplamda 9 kişinin virüs kaptığının anlaşılması üzerine, yüz yüze görüşmeler tamamen yasaklandı. Avukatların dahi içeriye alınmadığı cezaevinde, virüsün ortaya çıkma sebebi araştırılıyor.

10 gündür hapisteler

Bülent Ersoy’un orkestrasından, 28 Ağustos’ta KKTC’de gerçekleşecek konsere gelebilmeleri için çift aşıyla beraber test de talep edilmişti. Otelin, orkestra üyelerine temin ettiği PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıkınca, orkestra üyeleri, polis gözetiminde sahneye çıkmalarının ardından yargılanmak üzere cezaevine götürülmüşlerdi. Pazartesi gerçekleşen son duruşmada orkestra üyelerine birer ay, şef Onur Özelçağlayan’a ise 1.5 ay hapis cezası verildi.

Kimseye ayrıcalık tanınmadı

Yargı sürecinde, orkestrayı kurtarmak için tüm servetini harcayacağını söyleyen Bülent Ersoy’a orkestra üyelerinden sitem yağdı. Son duruşmadan çıkarken Ersoy’un sözünü tutmadığını söyleyerek sitem eden orkestra üyeleri, KKTC yargısını da kendilerine kelepçe taktıkları için eleştirdi. KKTC yetkilileri, yasalara göre yargılanan her zanlının duruşmalara kelepçe ile çıkarıldığını ve bu durumda da orkestraya farklı bir muamele yapılmayarak yasalara uyulduğunu belirtti.