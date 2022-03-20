Geniş aile dizisinde Ufuk Özkan ve Zuhal Topal ile rol alan Ulvi karakterine can veren ünlü oyuncu Bülent Çolak’ın son imajını görenler hayrete şaşkına düştü.

Geniş Aile dizisinde Ulvi karakterini canlandıran oyuncu Bülent Çolak’ın değişimini görenler şaşkına döndü.

Rasim Öztekin, Ufuk Özkan ve Zuhal Topal ile birlikte oynadığı Geniş Aile dizisinin sevilen ismi Bülent Çolak instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Paylaştığı fotoğraflarında eski halinden çok farklı olan Çolak sosyal medyada gündem oldu.

İşte Bülent Çolak’ın o değişimi: