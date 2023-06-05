Ankaragücü forması giyen yıldız oyuncu Gökhan Töre, ikinci kez baba oluyor. 2020 yılında Buket Töre ile dünyaevine giren ünlü futbolcu, bir yıl sonra ise kızı Adel’i kucağına almıştı.

Ağustos ayında ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, öte yandan koruma altındaki çocukları ziyaret ederek gönüllü ailelik yapıyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde evlerini çocuklara açan Töre çifti, ilerleyen zamanlarda bir çocuğu evlatlık edinerek, ailelerini genişletecek.