Haber Global’de ‘En İyi Sohbet Programı’nı sunan Buket Aydın’ın dönem dönem Emir Sarıgül ile aşk hayatı magazin dünyasında çok konuşulmutu.

Buket Aydın son olarak Sevgililer Günü’nde yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Aydın, “Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin…Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın bu sözleri sosyal medya gündeminde eski sevgilisi Emir Sarıgül’e gönderme olarak algılandı.

“Habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin”

Sevgililer Günü’nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın, “Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin… Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey…” diyen Aydın’ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.