Buket Aydın’dan net açıklama: Kimsenin adını duymak istemiyorum

Kanal D’deki görevinden aniden ayrılan ve eşinden tek celsede boşanan Buket Aydın’ın, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile beraberliği gündemde yankı uyandırmıştı.

“Benim için kapanmış bir konudur”

Güzel spiker, Emir Sarıgül’le ayrılığıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, “ “Özel hayatımın geneliyle ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapanmış bir konudur” şeklinde cevap verdi.

“Yine mi kapandı?”

Sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımlarla ilgili konuşan Aydın, muhabirlerin “Yine mi kapandı?” sorusuna karşılık gerildi ve “Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum” diyerek Emir Sarıgül’le ilgili soruları cevaplamadı.